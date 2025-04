.com - Marco Carta torna in radio con il singolo Solo Fantasia

incon il nuovo, presentato in anteprima al San Marino Song Contest 2025Dopo l’estate 2022 con il brano Sesso Romantico, il successo al festival internazionale Kenga Magjike con (Forse) Non mi basti più, ilSupernova e poi Voragine che l’ha visto protagonista in un lungo tour per tutto il 2024,con il nuovo(Dischi dei sognatori /Ada Music Italy), presentato in anteprima al San Marino Song Contest 2025, disponibile su tutte le piattaforme digitali e inda venerdì 11 aprile.Il brano è scritto e prodotto da Alessandro Gemelli, insieme a Tony Maiello, Matteo Chirivì, Simone Giacomini eRettani, conferma la necessità dell’artista di essere completamente “dentro” ogni singola nota e verso di questo nuovo brano che, come i precedenti, lo vede protagonista di versi e note scritte su misura sulla sua “pelle”.