Marco Carta, il nuovo singolo "Solo Fantasia" da venerdì 11 aprile

MILANO – Dopo l’estate 2022 con il brano “Sesso Romantico”, il successo al festival internazionale Kenga Magjike con “(Forse) Non mi basti più”, il“Supernova” e poi “Voragine” che l’ha visto protagonista in un lungo tour per tutto il 2024,torna con il” (Dischi dei sognatori /Ada Music Italy), presentato in anteprima al San Marino Song Contest 2025, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da11scritto e prodotto da Alessandro Gemelli , insieme a Tony Maiello, Matteo Chirivì, Simone Giacomini eRettani, conferma la necessità dell’Artista di essere completamente “dentro” ogni singola nota e verso di questobrano che, come i precedenti, lo vede protagonista di versi e note scritte su misura sulla sua “pelle”.