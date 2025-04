Ilgiorno.it - Marcia dello sport e della pace in vista dei Giochi di Cortina

Leggi su Ilgiorno.it

Successo per laorganizzata dal Comune con Ama, nell’ambito del progetto Italia dei, promosso dalla Fondazione Milano2026 insieme a Coni e al Comitato Italiano Paralimpico. L’iniziativa, in occasione dell’anniversario dell’inaugurazione dei primiOlimpici dell’era moderna, tenutisi ad Atene nel 1896, ha visto una grande partecipazione delle associazioniive e dei rappresentanti del Comune. Un ringraziamento a Claudia Giordani, argento nello slalom speciale alle Olimpiadi Invernali di Innsbruck 1976, oggi delegata Coni per Città Metropolitana.Mas.Sag.