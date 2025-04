Marchio umbro per il vino | Valorizzare l’identità Andiamo oltre la Toscana

vino è l’ambasciatore dell’Umbria, e ora serve un vero brand regionale, forte, riconoscibile, che metta finalmente al centro la nostra identità e le nostre eccellenze": è quanto ha detto Simona Meloni, assessora all’agricoltura e al turismo della Regione, a Verona per il Vinitaly 2025. Dove l’Umbria è presente con 56 produttori all’interno del proprio padiglione. "È il mio primo Vinitaly da assessore – ha spiegato Meloni – e si presenta come un’edizione che parla di radici, di una storia millenaria che lega profondamente la nostra regione al vino e all’intero comparto agroalimentare. Il vino non è solo un prodotto: è cultura, è territorio, è sviluppo". L’assessora ha sottolineato l’importanza di far marciare insieme agricoltura e turismo, cibo e vino. "Non possiamo più considerarli come semplici comparti - ha spiegato -, perderebbero il loro valore sociale oltre che economico. Lanazione.it - Marchio umbro per il vino: "Valorizzare l’identità. Andiamo oltre la Toscana" Leggi su Lanazione.it "Ilè l’ambasciatore dell’Umbria, e ora serve un vero brand regionale, forte, riconoscibile, che metta finalmente al centro la nostra identità e le nostre eccellenze": è quanto ha detto Simona Meloni, assessora all’agricoltura e al turismo della Regione, a Verona per il Vinitaly 2025. Dove l’Umbria è presente con 56 produttori all’interno del proprio padiglione. "È il mio primo Vinitaly da assessore – ha spiegato Meloni – e si presenta come un’edizione che parla di radici, di una storia millenaria che lega profondamente la nostra regione ale all’intero comparto agroalimentare. Ilnon è solo un prodotto: è cultura, è territorio, è sviluppo". L’assessora ha sottolineato l’importanza di far marciare insieme agricoltura e turismo, cibo e. "Non possiamo più considerarli come semplici comparti - ha spiegato -, perderebbero il loro valore socialeche economico.

Marchio umbro per il vino: "Valorizzare l’identità. Andiamo oltre la Toscana" - "Il vino è l’ambasciatore dell’Umbria, e ora serve un vero brand regionale, forte, riconoscibile, che metta finalmente al centro la nostra identità e le nostre eccellenze": è quanto ha detto Simona Me ... (msn.com)

Simona Meloni, per il vino umbro serve un vero brand - "Il vino è l'ambasciatore dell'Umbria, e ora serve un vero brand regionale, forte, riconoscibile, che metta finalmente al centro la nostra identità e le nostre eccellenze": è quanto ha detto all'ANSA ... (msn.com)

Ecco Galaxy Umbria: presentato in anteprima a Vinitaly 2025 il nuovo progetto di Marco Caprai per il vino umbro - Un nuovo progetto in cui lo studio del terroir diventa la chiave per creare grandi vini. E l’Umbria, con le sue dimensioni contenute, diventa il centro perfetto dove sperimentare grazie alla varietà d ... (informazione.it)