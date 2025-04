Marchegiani | L’Inter deve vincere 4-0 a Parma Perché a un certo punto la partita ti sfugge di mano?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Ospite negli studi di Sky Calcio Club, Lucaha commentato il pareggio per 2-2 delcontro il, offrendo una lettura approfondita sulla gestione della gara da parte di Simone Inzaghi. Per l’ex portiere, la chiave non va cercata tanto nei cambi, quanto nell’approccio mentale della squadra.“Inzaghi cambiava anche l’anno scorso, quandovinceva con 100 punti di vantaggio: è il suo modo di gestire e ha sempre funzionato. Se sei primo in classifica, vuol dire che il metodo funziona”, ha spiegato, smontando le critiche rivolte all’allenatore per le sostituzioni effettuate al Tardini.Il vero problema, secondo, è nella gestione complessiva di certi momenti della:“Una squadra come, se sta bene, a4-0. Non può finire 2-2.