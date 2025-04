Marchegiani difende Inzaghi | Le sostituzioni col Parma? Ha sempre cambiato se sei primo vuol dire che il metodo funziona! La riflessione va fatta su un altro aspetto

Marchegiani, ha detto la sua sul pareggio ottenuto dall'Inter contro il Parma: queste le sue paroleIntervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani si sofferma sul pareggio tra Parma e Inter, analizzando quelli che sono stati gli errori commessi dai nerazzurri.SUI CAMBI FATTI CONTRO IL Parma? – «Inzaghi cambiava anche l'anno scorso, quando l'Inter vinceva con 100 punti di vantaggio: è il suo modo di gestire e ha sempre funzionato. Se sei primo in classifica, vuol dire che il metodo funziona».IL VERO PROBLEMA E' LA GESTIONE – «Una squadra come l'Inter, se sta bene, a Parma deve vincere 4-0. Non può finire 2-2. È lì che va fatta una riflessione: come mai a un certo punto la partita ti sfugge di mano? Non è solo questione di cambi, ma di attenzione, mentalità e gestione.

