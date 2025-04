Marche la Regione al lavoro per migliorare la salute madre – figlio

E' dedicato al miglioramento della salute e della sopravvivenza delle madri e dei neonati il tema della Giornata Mondiale della salute 2025 che si celebra il 7 aprile, anniversario della fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1948. Secondo l'OMS sia malattie fisiche che problemi comportamentali in età adulta hanno le loro radici nell'infanzia, specialmente nei primi mille giorni, calcolati includendo i nove mesi di vita intrauterina (270 giorni) e i primi due anni di vita di un bambino (730 giorni). Si tratta di un periodo molto vulnerabile nello sviluppo fisico e cognitivo di ogni individuo a causa della sua rapida crescita e sviluppo, delle elevate esigenze nutrizionali, della suscettibilità alle infezioni e della completa dipendenza dagli altri per il trattamento, la nutrizione e l'interazione sociale.

