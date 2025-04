Game-experience.it - Marathon, Bungie annuncia lo showcase dove verrà mostrato il gameplay del gioco

Leggi su Game-experience.it

Dopo mesi di attesa e misteriosi teaser online,ha finalmente rotto il silenzio: ildiper la prima volta sabato 12 aprile alle ore 19:00 italiane. Losarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali Twitch e YouTube del, e rappresenterà il debutto pubblico di uno dei titoli più attesi dagli amanti degli sparatutto. Anche se i dettagli precisi dell’evento non sono ancora stati svelati, è lecito aspettarsi novità importanti come una finestra di lancio e informazioni su possibili fasi beta.è il primo nuovo progetto originale dida oltre un decennio, ed è definito come un extraction shooter cooperativo per tre giocatori. L’ambientazione è il misterioso pianeta Tau Ceti IV, un mondo inospitalei giocatori, nei panni dei “Runner” — mercenari cibernetici — dovranno esplorare una colonia abbandonata alla ricerca di bottino, armi avanzate e nuove tecnologie.