Marano uccide il compagno della ex | manda a lei la foto della vittima e poi si toglie la vita

In poche ore a Napoli sono stati individuati due cadaveri. Il primo a Marano, morto in auto con colpi di arma da fuoco, il secondo in zona dei Camaldoli, che risulterebbe suicida. Le indagini hanno portato a comprendere che le due morti sarebbero collegate: alla base, motivi passionali. Gli investigatori stanno quindi seguendo la pista secondo cui si tratterebbe di un omicidio-suicidio

