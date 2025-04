Ildifforme.it - Marano, dopo uomo morto in auto, trovato un secondo cadavere: ipotesi omicidio suicidio

Leggi su Ildifforme.it

In poche ore a Napoli sono stati individuati due cadaveri. Il primo aincon colpi di arma da fuoco, ilin zona dei Camaldoli, probabilmente suicida. Le indagini sono in corso e si lavora per comprendere se le due morti siano collegate. L'degli investigatori è che i due fossero rivali in amore e che ilabbiamo ucciso il primo per poi suicidarsi. Al momento non vi sono comunque certezzeL'articoloinunproviene da Il Difforme.