Mara Venier si commuove a Domenica In | un addio che tocca il cuore

Domenica In, trasmessa su Rai Uno il 6 aprile 2025, Mara Venier ha dedicato un toccante tributo a Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo a Roma. L'emozionante segmento ha visto come ospite il figlio dell'attrice, Andrea Rizzoli. Tra ricordi e immagini, il momento ha toccato corde profonde, tanto che la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime, lasciando lo studio sopraffatta dall'emozione. "Ti accompagno, faccio due passi perché ora è difficile andare avanti", ha detto, prendendo il braccio di Andrea, prima di ritirarsi dietro le quinte.Un omaggio sentitoAll'inizio della puntata, Mara aveva espresso il suo desiderio di ricordare un'amica speciale: "Voglio iniziare ricordando un'amica di tutti. Durante la malattia, credo che Eleonora abbia dato una grande lezione di vita a tutti noi".

