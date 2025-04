Mara Venier sfogo sui social per il ritardo dei treni | Un altro lunedì da incubo

altro lunedì difficile per Mara Venier, costretta ancora una volta a fare i conti con i disservizi ferroviari. La conduttrice ha affidato il proprio sfogo ai social, condividendo un paio di video tra le sue Storie su Instagram. Il motivo? Il treno da Roma a Padova sul quale viaggiava ha accumulato un ritardo significativo. “È allucinante”, ha detto, visibilmente seccata, rivolgendosi ai suoi follower.“Sempre la stessa storia”È successo lunedì 7 aprile. In uno dei video pubblicati sul suo profilo, la presentatrice 74enne ha raccontato l’ennesimo viaggio problematico: “Sempre la stessa storia, come lunedì scorso. 90 minuti di ritardo. Ho preso il treno da Roma per andare a Padova e adesso ci dicono che bisogna passare da Verona. Che dire? Non so davvero che aggiungere, so solo che è davvero allucinante”, ha detto, mostrando il volto stanco e infastidito. Thesocialpost.it - Mara Venier, sfogo sui social per il ritardo dei treni: “Un altro lunedì da incubo” Leggi su Thesocialpost.it Undifficile per, costretta ancora una volta a fare i conti con i disservizi ferroviari. La conduttrice ha affidato il proprioai, condividendo un paio di video tra le sue Storie su Instagram. Il motivo? Il treno da Roma a Padova sul quale viaggiava ha accumulato unsignificativo. “È allucinante”, ha detto, visibilmente seccata, rivolgendosi ai suoi follower.“Sempre la stessa storia”È successo7 aprile. In uno dei video pubblicati sul suo profilo, la presentatrice 74enne ha raccontato l’ennesimo viaggio problematico: “Sempre la stessa storia, comescorso. 90 minuti di. Ho preso il treno da Roma per andare a Padova e adesso ci dicono che bisogna passare da Verona. Che dire? Non so davvero che aggiungere, so solo che è davvero allucinante”, ha detto, mostrando il volto stanco e infastidito.

Mara Venier, lo sfogo per il ritardo dei treni: "Un altro lunedì da incubo". "Ritardo e ancora ritardo". Lo sfogo di Mara Venier sui social. Mara Venier, social 'spaccati' per la sfuriata (pesante) a Domenica In: “Solita sceneggiata”, c'entra Mike Bongiorno. Mara Venier, lo sfogo della conduttrice: 'Nessuno ci dice niente...'. Ecco cos'è successo. Mara Venier bloccata sul bus all'aeroporto prima delle vacanze in Puglia: lo sfogo sui social. Mara Venier: ricovero, operazione e foto choc. Poi lo sfogo: “Mai tranquilla”. Cosa è successo. Ne parlano su altre fonti

Mara Venier, lo sfogo per il ritardo dei treni: "Un altro lunedì da incubo" - (Adnkronos) - Un altro lunedì da incubo per Mara Venier. La conduttrice televisiva con due video, pubblicati come Storie sul suo profilo social di Instagram, si è sfogata, nuovamente, per il ritardo d ... (msn.com)

La rabbia di Mara Venier è condivisibile «È allucinante, è sconvolgente»: ecco cosa è successo - Mara Venier è arrabbiata, anzi, non più: ora è davvero stanca ed esausta. Ecco cosa è successo all'amata conduttrice di Domenica In. (donnapop.it)

"È allucinante". Il durissimo sfogo di Mara Venier - Un altro giorno da incubo per Mara Venier e altri passeggeri che stanno viaggiando sui treni. Come lo scorso lunedì, la conduttrice da Roma ha preso una Freccia direzione Padova ed esattamente come ... (today.it)