Nerdpool.it - MAQLUBA. AMORE CAPOVOLTO di Sari Bashi: recensione

Il primo libro dell’avvocata ed esperta di diritto umanitario internazionale, edito Voland e con la traduzione di Olga Dalia Padoa, è la storia d’impossibile tra una donna israeliana e un uomo palestinese. È la sua storia, di straziante attualità.TramaFebbraio 2010.è un’avvocata israelo-americana che si occupa di diritti umani. Osama è un professore universitario originario di Gaza, vive a Ramallah e non è libero di muoversi a causa delle leggi dell’occupazione israeliana.e Osama si innamorano. Le circostanze esterne rendono un’impresa la loro frequentazione, gli spostamenti, la possibilità di condurre una vita insieme. Eppure ci provano, poi demordono, poi tentano ancora. Come la, piatto arabo che viene rovesciato a fine cottura, per non soccombere alla realtàe Osama devono capovolgere continuamente la prospettiva, perché i loro sentimenti non sono indenni al clima tempestoso che li circonda.