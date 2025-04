Manuel Bortuzzo | Lulù Selassié si è presentata agli Europei di nuoto e mi ha alzato le mani Dalla violenza verbale si è passati alla violenza fisica

alla fine Manuel Bortuzzo ha fatto sentire la sua voce, in una intervista rilasciata a Il Giornale, in merito alla decisione del gup di Roma di condannare in primo grado l’ex fidanzata Lulù Selassié a 1 anno e 8 mesi, pena sospesa, per stalking a Manuel Bortuzzo.“L’ho lasciata perché vedevo che c’erano dei comportamenti suoi che erano troppo diversi dal mio modo di vivere e di pensare. – ha detto il campione paralimpico – Ho capito che non c’erano i presupposti per andare avanti. So perfettamente che lei non sarebbe mai arrivata a farmi realmente del male. L’ho fatto per me stesso, per tutelare la mia persona, la mia vita, la mia libertà, la mia serenità. Quando nelle discussioni mi diceva ti ammazzo, non ho mai pensato che realmente lo avrebbe fatto. Non era quello a farmi paura. Piuttosto mi angosciava quando lo diceva su se stessa, mi faceva pesare una specie di ricatto psicologico. Ilfattoquotidiano.it - Manuel Bortuzzo: “Lulù Selassié si è presentata agli Europei di nuoto e mi ha alzato le mani. Dalla violenza verbale si è passati alla violenza fisica” Leggi su Ilfattoquotidiano.it fineha fatto sentire la sua voce, in una intervista rilasciata a Il Giornale, in meritodecisione del gup di Roma di condannare in primo grado l’ex fidanzataa 1 anno e 8 mesi, pena sospesa, per stalking a.“L’ho lasciata perché vedevo che c’erano dei comportamenti suoi che erano troppo diversi dal mio modo di vivere e di pensare. – ha detto il campione paralimpico – Ho capito che non c’erano i presupposti per andare avanti. So perfettamente che lei non sarebbe mai arrivata a farmi realmente del male. L’ho fatto per me stesso, per tutelare la mia persona, la mia vita, la mia libertà, la mia serenità. Quando nelle discussioni mi diceva ti ammazzo, non ho mai pensato che realmente lo avrebbe fatto. Non era quello a farmi paura. Piuttosto mi angosciava quando lo diceva su se stessa, mi faceva pesare una specie di ricatto psicologico.

Clarissa Selassié posta un’altra foto di Manuel Bortuzzo e tagga Ultimo: ecco perché e cosa è accaduto - In queste ore Clarissa Selassié ha deciso di postare una serie di scatti e video sui social che proverebbero come la relazione tra sua sorella Lulù e Manuel Bortuzzo sia andata avanti in segreto per ... (novella2000.it)

Manuel Bortuzzo parla della denuncia a Lulù Selassiè: "So che non mi avrebbe fatto del male ma dovevo tutelarmi" - Manuel Bortuzzo, per la prima volta, ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a denunciare Lulù Selassié con cui era nata una storia d'amore nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2 ... (comingsoon.it)

GF Vip, Manuel Bortuzzo torna a parlare di Lulù Selassié dopo la sua condanna per stalking: ”io risulto il cattivo”! - GF Vip, Manuel Bortuzzo torna a parlare di Lulù Selassié dopo la sua condanna per stalking: ”io risulto il cattivo”! (ilvicolodellenews.it)