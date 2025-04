Vanityfair.it - Manuel Bortuzzo dopo la condanna per stalking di Lulù Selassié: «Da lei ho ricevuto schiaffi e minacce di morte, ma ora il cattivo sembro io»

Il ventiseienne nuotatore paralimpico in un'intervista ha parlato dell'ex, appenata pera un anno e otto mesi: «Mi seguiva ovunque, anche dall'altra parte del mondo. Non l'ho denunciata per vendicarmi. L'ho fatto per tutelare la mia vita, la mia libertà, la mia serenità»