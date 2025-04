Mantovano durissimo | Toghe rosse? Peggio Ormai sui migranti non contestano le leggi le disattendono

E’ duro l’attacco alle “invasioni di campo” dei magistrati sul fronte dei, che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, ha portato a quei settori della giustizia che ritengono doveroso esercitare un ruolo politico. “Non riduciamo questo scenario a un racconto di ‘’ in azione, che forse aveva senso 30 anni fa, ma adesso appare macchiettistico. È qualcosa di più complesso e di più grave. È uncronico sviamento della funzione giudiziaria, perché quest’ultima deraglia dai propri confini e decide, insieme alle norme, le politiche sui temi più sensibili, e chi quelle politiche deve applicare. Ed è uno sviluppo che attraversa tutte le giurisdizioni, a prescindere dalle appartenenze correntizie”, ha dettoall’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025 del Consiglio nazionale forense.

