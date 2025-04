Ilfattoquotidiano.it - Mantovano attacca i giudici: “Sui migranti erodono la sovranità popolare. Lo sviamento giudiziario è cronico”

“Il tema della giurisprudenza creativa non è nuovo” e oggi è “diffuso fra tutte le giurisdizioni, con riferimenti alle fonti internazionali ed europee, dando una lettura assai ‘estensiva’ delle norme costituzionali, attingendo al cosiddetto ‘multilivello’ che sembra una sorta di shopping fra le disposizioni di altri ordinamenti nazionali”, il tutto “per costruire discipline che il Parlamento non ha mai approvato”. Sono le parole del sottosegretario Alfredointervenuto all’inaugurazione dell’annodel Consiglio nazionale forense. Secondo il sottosegretario inoltre c’è “la tendenza delle corti a negare spazi regolativi al legislatore“. In entrambi i casi, spiega dal palco, si“gli spazi di diretta espressione della”. “Pensiamo, per riportare un esempio di leggi sistematicamente disapplicate, a quelle in materia di immigrazione“, prosegue ancora, sottolineando che ormai “vengono disattese” magari “dopo averne annunciato e rivendicato la disapplicazione”.