Manila Nazzaro chi è il marito Stefano Oradei | Prima di lui l’inferno

Stefano e Manila Nazzaro si conoscono, si piacciono e in poco tempo nasce un sentimento forte, maturo, che li porta a sposarsi nel 2024. Le nozze si celebrano a Villa Miani, a Roma, con un allestimento da sogno tra fiori, specchi, candele e cambi d’abito. “Sono stati i miei figli Francesco e Nicolas a chiederci di sposarci dopo pochi mesi che eravamo insieme”, ha raccontato Manila. Ed è stato proprio uno di loro ad accompagnarla all’altare, commuovendo tutti. Stefano ha subito creato un legame speciale con i figli di Manila. “È un padre fantastico, li adora e li tratta come fossero suoi. Anche loro lo chiamano papà e lo amano tantissimo”, ha detto lei a Verissimo. E ora, insieme, guardano avanti con un desiderio preciso: quello di avere un figlio. “Stiamo facendo dei controlli e non ci sono problemi. Metropolitanmagazine.it - Manila Nazzaro, chi è il marito Stefano Oradei: “Prima di lui l’inferno” Leggi su Metropolitanmagazine.it Nel 2023si conoscono, si piacciono e in poco tempo nasce un sentimento forte, maturo, che li porta a sposarsi nel 2024. Le nozze si celebrano a Villa Miani, a Roma, con un allestimento da sogno tra fiori, specchi, candele e cambi d’abito. “Sono stati i miei figli Francesco e Nicolas a chiederci di sposarci dopo pochi mesi che eravamo insieme”, ha raccontato. Ed è stato proprio uno di loro ad accompagnarla all’altare, commuovendo tutti.ha subito creato un legame speciale con i figli di. “È un padre fantastico, li adora e li tratta come fossero suoi. Anche loro lo chiamano papà e lo amano tantissimo”, ha detto lei a Verissimo. E ora, insieme, guardano avanti con un desiderio preciso: quello di avere un figlio. “Stiamo facendo dei controlli e non ci sono problemi.

Manila Nazzaro, chi è il marito Stefano Oradei. L’amore finito male a Ballando e il figlio sognato - I retroscena sul ballerino: dalla lunga storia con Veera Kinnunen al nuovo inizio con Manila Nazzaro, passando per il desiderio profondo di diventare padre. (libero.it)

Stefano Oradei a The Couple, chi è il marito di Manila Nazzaro: età, carriera e relazioni passate - Tra i concorrenti di "The Couple", il nuovo show condotto da Ilary Blasi in onda questa sera su Canale 5, a giocare ci sarà anche Stefano Oradei, marito di Manila Nazzari. (ilmessaggero.it)

Manila Nazzaro a The Couple, chi è? Età, la separazione, la relazione con Lorenzo Amoruso e il matrimonio con Stefano Oradei - Tra i concorrenti di "The Couple", il nuovo show condotto da Ilary Blasi in onda questa sera su Canale 5, a giocare ... (msn.com)