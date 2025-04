Manifesti per un cinema libero | al Modernissimo la potenza de L’ora dei forni

E' programmata per martedì 8 aprile 2025 alle ore 21.15, al Multicinema Modernissimo di Napoli, la proiezione de L'ora dei forni – 2. Atto a favore della liberazione 3. Violenza e liberazione (Argentina, 1968) seconda e terza parte dell'opera di Octavio Getino e Fernando E. Solanas, nell'ambito della rassegna cinematografica Manifesti per un cinema libero – I dannati della terra.A introdurre in sala la proiezione saranno l'antropologa visuale Marina Brancato e il critico e curatore indipendente Salvatore Iervolino.Manifesti per un cinema libero – I dannati della terra è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto Cohousing cinema Napoli, organizzata da Italian International cinema in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Scuola di cinema dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, con la partecipazione di Università degli Studi di Napoli L'Orientale.

