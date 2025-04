Manifestanti Hands Off si riuniscono in USA Europa per protestare

Manifestanti-Hands-off-si-riuniscono-in-usa-Europa-per-protestare Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Manifestanti “Hands Off” si riuniscono in USA, Europa per protestare Leggi su Romadailynews.it Delle proteste di massa contro l’amministrazione Trump sono scoppiate non solo negli Stati Uniti, ma anche nelle principali citta’ europee, tra cui Berlino, Francoforte, Parigi, Londra e Lisbona. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6068800/6068800/2025-04-07/-off-si--in-usa--per-Agenzia Xinhua

