Thesocialpost.it - Mangia carne poco cotta e finisce in ospedale: nel suo corpo trovati vermi parassiti

Leggi su Thesocialpost.it

“È essenziale adottare una buona igiene personale: lavarsi le mani regolarmente e, soprattutto, evitare di consumaredi maiale cruda o.” Questo è l’avvertimento del dottor Sam Ghali, medico di pronto soccorso in Florida, che ha raccontato un caso particolarmente sgradevole accaduto a un paziente. Durante una radiografia in, il paziente ha scoperto che il suoera infestato da uova di tenia. Il caso risale al 2021 ed è stato oggetto di studio da parte di un team di esperti dell’universitario di Sao Joao a Porto.L’immagine condivisa dal dottor Ghali sui social media mostra una serie di noduli, simili a “chicchi di riso”, che si sono rivelati essere cisti causate da un’infezione parassitaria. Il medico ha definito questa radiografia come una delle più incredibili che abbia mai visto.