Manfredi | L’Autonomia locale non porti a troppa frammentazione

Tempo di lettura: 2 minuti“In Italia il sistema delle autonomie locali non deve portare a una eccessivadelle competenze. Penso al progetto dele ai dazi di oggi: nell’emergenza mondiale dal Molise facciamo una contrattazione singola con Trump? Una cosa è, altro è polverizzare il Paese”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano, nella presentazione a Napoli del volume “Governare le fragilità” di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella.ha anche sottolineato che “c’è oggi ancora un pregiudizio sul Sud, invece il Mezzogiorno è oggi esempio di una Italia diversa dal passato come si vede dalla crescita economica, industriale, del turismo. In un Sud sano oggi l’Italia può credere”.ha parlato, poi, della visione futura della politica partendo da due esperienze vissute negli ultimi anni.