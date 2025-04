Quotidiano.net - Mandrake derubato, il gesto commovente di un bambino

Leggi su Quotidiano.net

Giuseppe Ninno, noto in tutta Italia come, è stato. L’influencer e content creator ideatore della celebre Famiglia Imbarazzi, è stato preso di mira dai ladri. Che hanno distrutto il suo van, portando via una parte del suo cuore. “Roma 6 aprile 2025 ore 19.10 - racconta Giuseppe Ninno in un post su Instagram -. Qualcuno sfonda il finestrino del van. Prende due borse chiuse dal valore ridicolo. All'interno di una di queste borse c'era però qualcosa dal valore, per me, inestimabile. La vestaglia della signora Maria ed il pigiama del papà (due dei personaggi principali della Famiglia Imbarazzi, ndr). Sono disperato. Faccio un post e pubblico una storia, in pochissimo tempo il post viene condiviso da quasi 14 mila persone. Capisco che c'è ancora speranza. Ma, dopo aver girato fino alle 3 di notte, tra lungotevere e vicoletti li in zona, niente”.