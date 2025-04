Mancini torna subito in panchina | colpo di scena clamoroso

Mancini torna in panchina: la clamorosa opzione lascia tutti spiazzati, il tecnico allenerà in Italia, ecco doveRoberto Mancini è stato ad un passo dalla panchina della Juventus. Quasi un testa a testa con Igor Tuor poi l'ha spuntata il croato solo perché l'ex allenatore della Lazio ha accettato un contratto ad interim, da traghettatore fino a fine stagione – Mondiale per club incluso. E così Mancini, che si è liberato dalla panchina dell'Arabia Saudita, aspetta una chiamata da parte di un progetto interessante.La sua priorità è chiara: vuole tornare ad allenare un club dopo le esperienze sulla panchina dell'Italia – vinto l'Europeo del 2021 – e per l'appunto dei sauditi. E la chance potrebbe essere la Sampdoria. Il club blucerchiato è in zona retrocessione in Serie B e rischia addirittura la discesa nella terza serie calcistica italiana.

