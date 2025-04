Mancini su Ranieri | Quando mi vedeva mi odiava! Prima prendevo tanti cartellini mentre ora è successo questo

Mancini, difensore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Claudio Ranieri Ai microfoni di Tv Play, il difensore della Roma Mancini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Claudio Ranieri. LE PAROLE – «Ranieri appena mi ha visto ha detto che Quando mi vedeva contro mi odiava. La mia è stata un’evoluzione, prendevo tanti . Calcionews24.com - Mancini su Ranieri: «Quando mi vedeva mi odiava! Prima prendevo tanti cartellini, mentre ora è successo questo» Leggi su Calcionews24.com Gianluca, difensore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su ClaudioAi microfoni di Tv Play, il difensore della Romaha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Claudio. LE PAROLE – «appena mi ha visto ha detto chemicontro mi. La mia è stata un’evoluzione,

Mancini: “Ranieri mi odiava, poi…” – VIDEO. Gianluca Mancini racconta: "Un collaboratore di De Rossi mi avrebbe messo sotto, Ranieri mi odiava da avversario". Mancini: “Nuovo allenatore? Non ho preferenze. Ranieri mi odiava” (VIDEO). Roma vede la Champions, Mancini: “A novembre Ranieri ci disse una frase che mi ha fatto riflettere. Mancini a Cronache di Spogliatoio: "Seguiamo Ranieri dall'inizio. Ora viene il difficile". Ranieri prima di Roma-Porto: "Non mi interessano i discorsi fuori dal campo. Abbiamo ancora tanto da dire. Qualificazione? Nulla è scritto". Ne parlano su altre fonti

Mancini: “Nuovo allenatore? Non ho preferenze. Ranieri mi odiava” (VIDEO) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Mancini: “Ranieri mi odiava da avversario. Non ho preferenze per il nuovo allenatore” - Le parole del centrale giallorosso: "Per me l’allenatore è importante. Il calcio è cambiato. Con De Rossi facevamo 40 minuti di uscite dal basso in rifinitura. Con Mourinho la fase difensiva era mania ... (forzaroma.info)

Roma vede la Champions, Mancini: “A novembre Ranieri ci disse una frase che mi ha fatto riflettere. Da lì abbiamo deciso di seguirlo” - “In pochi pensavano potessimo giocarci un posto per la Champions in questa stagione. Anche noi calciatori, a essere sinceri, facevamo un po’ fatica a crederci. Eppure, con il lavoro e la tranquillità ... (ilfattoquotidiano.it)