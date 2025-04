Mancini Samp l’ex CT della Nazionale si sfoga sui social | Pensate prima di scrivere cose inventate Che attacco!

Mancini Samp, l’ex CT della Nazionale ha voluto commentare le ultime indiscrezioni che lo riguardano con una dura storia pubblicata su Instagram. Ecco le sue parole!Roberto Mancini fa chiarezza sul suo futuro alla Samp. E lo fa con toni molto forti. l’ex CT della Nazionale, accostato anche alla Juve per prendere il posto di Thiago Motta, ha sbottato sui social. Le recenti e incalzanti voci sul suo prossimo futuro lo hanno costretto a fare chiarezza su Instagram attraverso una storia. Ecco il messaggio.MESSAGGIO – «prima di scrivere cose totalmente inventate. E lo so che fate fatica, Pensate. Grazie.». Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Mancini Samp, l’ex CT della Nazionale si sfoga sui social: «Pensate prima di scrivere cose inventate». Che attacco! Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24CTha voluto commentare le ultime indiscrezioni che lo riguardano con una dura storia pubblicata su Instagram. Ecco le sue parole!Robertofa chiarezza sul suo futuro alla. E lo fa con toni molto forti.CT, accostato anche alla Juve per prendere il posto di Thiago Motta, ha sbottato sui. Le recenti e incalzanti voci sul suo prossimo futuro lo hanno costretto a fare chiarezza su Instagram attraverso una storia. Ecco il messaggio.MESSAGGIO – «ditotalmente. E lo so che fate fatica,. Grazie.». Leggi su Juventusnews24.com

