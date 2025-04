Mancini l’ex Inter torna alla Sampdoria? I dettagli

Mancini, l’ex Inter vicino alla Sampdoria ma non come allenatore? I dettagli sulla situazione dell’ex commissario tecnicoCome riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nonostante il rifiuto arrivato negli scorsi minuti da parte di Roberto Mancini, ex tecnico dell’Inter, di diventare il nuovo tecnico della Sampdoria, il club blucerchiato sarebbe comunque ottimista di riuscire a dare un ruolo diverso all’ex leggenda del club, ma sempre all’Interno dell’area tecnica. Al suo fianco, nei piani della dirigenza, ci dovrebbe essere Beppe Iachini ad allenare la squadra.Ma non è tutto. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe stato lo stesso Roberto Mancini ad indicare il nome di Beppe Iachini, con l’ex CT della nazionale azzurra che avrebbe dato la sua disponibilità per ruoli diversi da quello di allenatore (collaboratore o consulente). Internews24.com - Mancini, l’ex Inter torna alla Sampdoria? I dettagli Leggi su Internews24.com di Redazionevicinoma non come allenatore? Isulla situazione delcommissario tecnicoCome riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nonostante il rifiuto arrivato negli scorsi minuti da parte di Roberto, ex tecnico dell’, di diventare il nuovo tecnico della, il club blucerchiato sarebbe comunque ottimista di riuscire a dare un ruolo diverso alleggenda del club, ma sempre all’no dell’area tecnica. Al suo fianco, nei piani della dirigenza, ci dovrebbe essere Beppe Iachini ad allenare la squadra.Ma non è tutto. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe stato lo stesso Robertoad indicare il nome di Beppe Iachini, conCT della nazionale azzurra che avrebbe dato la sua disponibilità per ruoli diversi da quello di allenatore (collaboratore o consulente).

