Mancini alla Sampdoria | l'ex ct ci pensa davvero! Riflessioni in corso

In un clima di tensione crescente, lacerca una strada per uscire da una situazione che, sportivamente parlando, sta diventando drammatica,.

Mancini nuovo allenatore della Sampdoria? L'idea nata in chat e la trattativa con la società blucerchiata.

Sampdoria, telefonata a Mancini: "Salvaci tu". Il vice dell'ex ct era ieri a La Spezia.

Sampdoria, buio totale. Semplici verso l’esonero. Iachini e Andreazzoli pronti, ma il sogno è Mancini.

Pazza idea Sampdoria: Roberto Mancini in panchina per evitare la C.

Mancini è tentato: dall’idea Juve alla clamorosa voce sulla prossima panchina.

Caos Sampdoria: Semplici verso l'esonero. Da Iachini ai nomi impossibili come Mancini, i sostituti.