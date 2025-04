Maltempo in Toscana | riaperta via di Valle a Fiesole Si circola a senso unico alternato

Fiesole, è stata riaperta al traffico oggi, 7 aprile 2025, via di Valle rimasta chiusa dal 15 marzo scorso per una frana causata dall’ondata di Maltempo di metà marzoL'articolo Maltempo in Toscana: riaperta via di Valle a Fiesole. Si circola a senso unico alternato proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: riaperta via di Valle a Fiesole. Si circola a senso unico alternato Leggi su .com Con un’ordinanza del Dipartimento Polizia Municipale del Comune di, è stataal traffico oggi, 7 aprile 2025, via dirimasta chiusa dal 15 marzo scorso per una frana causata dall’ondata didi metà marzoL'articoloinvia di. Siproviene da Firenze Post.

