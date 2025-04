Malattia di Crohn | in Veneto si stimano tra i 7 000 e i 10 000 pazienti

Malattia di Crohn in fase attiva da moderata a grave nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno. Padovaoggi.it - Malattia di Crohn: in Veneto si stimano tra i 7.000 e i 10.000 pazienti Leggi su Padovaoggi.it Padova, 3 aprile 2025 – Lilly ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha approvato miriki-zumab, antagonista dell'interleuchina-23p19 (IL-23p19), per il trattamento delladiin fase attiva da moderata a grave neiadulti che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno.

