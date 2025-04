Malamovida notti da incubo La denuncia dei comitati | Nel centro è tana libera tutti

Malamovida: caos, musica, urla e schiamazzi fino all'alba. "Siamo solo all'inizio. Ma è già tana liberi tutti". Il gruppo di cittadini riuniti nel comitato Vendesi Vettovaglie denuncia: "Venerdì e sabato notte sono stati infernali. Musica da discoteca oltre le 2.30 di notte. È la conseguenza della ritirata del Comune che non ha voluto adottare nessuna ordinanza. Ora è tana libera tutti". Luigi di Vetta si incarica di farsi portavoce del degrado sbocciato e dice: "Vorremmo fare presente pubblicamente questa situazione, perché siamo tornati ad anni fa; e siamo soltanto all'inizio del periodo più intenso, primavera estate. E vorremmo anche "denunciare" l'inerzia del Comune che si tiene nel cassetto la famosa relazione tecnica che accerta il pericolo per la salute dovuto alla situazione di straordinario inquinamento acustico a cui sono esposti i cittadini".

