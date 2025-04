Dayitalianews.com - Maestra su OnlyFans vuole tornare in aula: “Disposta a trovare un accordo”

Leggi su Dayitalianews.com

Elena Maraga, 29 anni,a insegnare. Lo ha dichiarato attraverso il suo avvocato, Giorgio Canal, sottolineando la sua disponibilità a raggiungere uncon il datore di lavoro per risolvere la delicata situazione che l’ha vista finire sotto i riflettori.La docente, impiegata in una scuola dell’infanzia cattolica in provincia di Treviso, è diventata oggetto di polemiche dopo che è emerso che gestiva anche un profilo su, piattaforma dedicata alla condivisione di contenuti per adulti a pagamento. Tuttavia, Maraga ha sempre negato di aver pubblicato materiale pornografico, parlando piuttosto di un’attività alternativa che nulla ha a che vedere con il suo ruolo educativo.“Nessuna pubblicità al profilo, nessuna influenza sul lavoro”In un’intervista rilasciata al Gazzettino, l’avvocato Canal ha precisato che l’attività online della docente non incide in alcun modo sulla sua professionalità: “Non esiste alcun presupposto per un’azione disciplinare di natura morale”, ha affermato.