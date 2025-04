Madrid malore fatale alla mezza maratona | 35enne morto per arresto cardiaco a 500 metri dal traguardo

alla mezza maratona di Madrid, disputata domenica 6 aprile: un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere collassato a pochi metri dal traguardo, nei pressi della Plaza de Cibeles. Il corridore, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale La Paz, dove purtroppo è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo.Il malore sarebbe sopraggiunto a circa 500 metri dal termine della gara, in un momento in cui lo sforzo fisico raggiunge spesso il suo picco massimo. La notizia ha gettato nello sconforto l'intero evento sportivo, che contava migliaia di partecipanti provenienti da tutta Europa.Ma non è stato l'unico episodio preoccupante della giornata: anche un giovane di 20 anni ha accusato un arresto cardiaco durante la gara.

