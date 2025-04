Dilei.it - Madonna fa tendenza, giacca bomber e gonna rosso fuoco

Cosa rende tale un’icona? Forse una naturale capacità di ispirare intelligentemente, grazie anche ad uno stile unico e riconoscibile, forse l’impagabile capacità di sapersi reinventare a dispetto del tempo, forse entrambe le cose. Eppure vi è una sola certezza in tutto ciò:è senza dubbio una di queste. La Queen del pop si sa, pare essere incapace di perdere il proprio peculiare fascino e ne ha dato l’ennesima dimostrazione avvolta in un look all’ultimo grido per le strade di New Haven., il look firmato Desigual dal sapore di libertàNon è riuscita a sfuggire ai vigili sguardi di chi di moda se ne nutre, la quale sarebbe stata avvistata nei pressi del Yale Center for British Art in occasione della mostra Tracey Emin: I Loved You Until The Morning, con addosso un clamoroso look firmato Desigual.