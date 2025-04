Cinemaserietv.it - Madonna e Elton John fanno pace, dopo anni di guerra: “Mi ha chiesto scusa”

Leggi su Cinemaserietv.it

In un periodo in cui lapolitica sembra un’utopia, ci pensano le popstar a dare il buon esempio:edhanno seppellito l’ascia didecenni di perfidie verbali diramate a mezzo stampa (soprattutto da parte di lui, va detto).ha raccontato con un post su Instagram che è stata lei ad andare a trovareper un confronto aperto e lui le ha. A quel punto si sono abbracciati e gettato le basi per una futura collaborazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Chi scrive era a conoscenza della faida decennale tra la Regina del Pop e Sir, tanto è vero che quando li ha visti in una foto, insieme, abbracciati, inizialmente ha pensato all’ennesima magia dell’intelligenza artificiale.