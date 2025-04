Macron al Cairo telefonata a quattro su Gaza con Trump

Macron, in visita al Cairo, ha organizzato una teleconferenza su Gaza con il presidente statunitense Donald Trump, il suo omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi e il re di Giordania Abdallah II. "Su iniziativa del presidente della Repubblica, oggi è stata organizzata una telefonata con il presidente Trump" e gli altri leader "per discutere della situazione a Gaza", ha dichiarato l'Eliseo. Quotidiano.net - Macron al Cairo, telefonata a quattro su Gaza con Trump Leggi su Quotidiano.net Il presidente francese Emmanuel, in visita al, ha organizzato una teleconferenza sucon il presidente statunitense Donald, il suo omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi e il re di Giordania Abdallah II. "Su iniziativa del presidente della Repubblica, oggi è stata organizzata unacon il presidente" e gli altri leader "per discutere della situazione a", ha dichiarato l'Eliseo.

Macron al Cairo, telefonata a quattro su Gaza con Trump. M.O., Telefonata a 4 tra Trump, Macron, Al Sisi e re Abdallah. LIVE. Gaza, dov'eravamo rimasti? Trump sente Macron e Al Sisi, poi accoglie Netanyahu alla Casa Bianca - Il video. M.O., Macron al Cairo da al-Sisi, vertice con re Giordania Abdullah. Vertice al Cairo su Gaza il 7-8 aprile con Giordania e Francia. Crisi diplomatica franco-algerina, telefonata tra Macron e Tebboune. Ne parlano su altre fonti

Macron al Cairo, telefonata a quattro su Gaza con Trump - Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita al Cairo, ha organizzato una teleconferenza su Gaza con il presidente statunitense Donald Trump, il suo omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi e il re ... (ansa.it)

Macron telefona a Zelensky durante una conferenza stampa: "Scusa Emmanuel, ti richiamo" - posticipando la chiamata al termine del briefing. Pochi minuti dopo quella che sembrava una telefonata a sorpresa, Zelensky ha detto ai giornalisti di aver effettivamente chiesto a Macron, con ... (tg24.sky.it)

Zelensky, la telefonata di Macron durante la conferenza - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)