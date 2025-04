Sport.quotidiano.net - Maceratese sconfitta dalla K-Sport Montecchio Gallo: polemiche su impianto e arbitraggio

Bocche cucite in casaalla fine dell’importante e forse decisiva partita tra K-, davvero al cardiopalma. Mister Matteo Possanzini, espulso durante il match non rilascia dichiarazioni. Parla brevemente il direttore generale Serangeli che rimarca criticando la decisione delle autorità di non spostare la gara in univo che avrebbe potuto ospitare più persone e di conseguenza tutta la tifoseria, decisione che ha penalizzato la società. Nel proseguo il direttoreivo lamenta oltremodo presunti torti arbitrali. Mister Giuseppe Magi dal canto suo è sfinito ma molto felice: "Naturalmente sono contento perché i ragazzi hanno fatto quello che avevamo preparato, sopra di due gol abbiamo avuto un po’ il braccino corto, tuttavia i miei giocatori sono stati bravi a restare calmi, poi i cambi mi hanno dato una mano, soprattutto con l’ingresso di Camara che ci ha permesso di recuperare metri di campo che avevamo perso.