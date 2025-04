Macabro ritrovamento scoperto un cadavere vicino all' ex biglietteria della stazione marittima

Macabro ritrovamento stamani all’ex biglietteria della stazione marittima, in via don Blasco. Il cadavere di un uomo è stato trovato dopo l'allarme dato da alcuni passanti.Al momento, la polizia sta conducendo accertamenti per verificare l'identità. Sul posto i sanitari del 118 e gli. Messinatoday.it - Macabro ritrovamento, scoperto un cadavere vicino all'ex biglietteria della stazione marittima Leggi su Messinatoday.it Unstamani all’ex, in via don Blasco. Ildi un uomo è stato trovato dopo l'allarme dato da alcuni passanti.Al momento, la polizia sta conducendo accertamenti per verificare l'identità. Sul posto i sanitari del 118 e gli.

Macabro ritrovamento, scoperto un cadavere vicino all'ex biglietteria della stazione marittima. Macabro ritrovamento tra gli scogli di Trappeto: scoperto un corpo mutilato. Macabro ritrovamento a Chiavari: corpo di donna asiatica scoperto sull’Entella. Macabro ritrovamento a Castello Cabiaglio: cadavere nel torrente. ?? Trovato un cadavere nel canale che scorre a fianco del depuratore. Trovato il cadavere di un giovane in un canale: indagano i carabinieri. Ne parlano su altre fonti

Macabro ritrovamento tra gli scogli di Trappeto: scoperto un corpo mutilato - Il mare ha restituito negli scogli di Ciammarita, località balneare di Trappeto parte di un corpo mutilato in decomposizione. Sono stati ritrovati il bacino e le gambe. A segnalare la presenza negli ... (lasicilia.it)

Macabro ritrovamento a Chiavari: corpo di donna asiatica scoperto sull’Entella - Il cadavere era vicino al supermercato In’s, ad avvistarlo una maestra durante un’uscita con la scuola. Indagini in corso per l’identificazione Macabra scoperta questa mattina a Chiavari, in provincia ... (liberoreporter.it)

Mistero a Leinì, cadavere mummificato trovato in casolare abbandonato - A individuarlo il proprietario della struttura dove non metteva da piedi da un anno. L'ipotesi è che sia di un senza tetto morto per un malore. Indagano i carabinieri ... (rainews.it)