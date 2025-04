Macabra scoperta | trovato un cadavere mutilato tra gli scogli a Trappeto

Macabra scoperta ieri sera negli scogli di Ciammarita, località balneare di Trappeto, non distante da Terrasini. Il mare ha restituito parte di un corpo mutilato in avanzato stato di decomposizione: sono stati ritrovati il bacino e le gambe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili.

