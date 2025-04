Metropolitanmagazine.it - Ma quanto siamo obsessed dalla nuova collezione di liquid eyeshadow di r.e.m. beauty?

Ariana Grande ha deciso farci impazzire con la suadidi r.e.m., è ufficiale. Dopo aver salutato laLustrous, diventata un cult tra leaddicted, la popstar e attrice candidata all’Oscar torna a sorprendere con una linea completamente rinnovata: si chiama Starlete promette di alzare l’asticella in fatto di performance, formula e versatilità.Ariana Grande rivoluziona gli ombrettii: nasce laStarlet di r.e.m.Presentata in dodici tonalità, lagamma si muove tra sfumature shimmer e finish opachi, con un chiaro omaggio all’estetica eterea e sfaccettata che ha sempre caratterizzato il brand. Il debutto ufficiale è avvenuto in sordina ma con stile: Ariana ha indossato in anteprima una delle nuove nuance, Horoscope, sul red carpet dei Critics Choice Awards.