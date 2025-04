Liberoquotidiano.it - "Ma come si permettono?": subito crisi isterica sui giornaloni

Politica domestica e politica estera a "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, parte con il Congresso federale che ha confermato Matteo Salvini segretario della Lega. "Dopo che il giorno precedente c'era stato il dialogo con Elon Musk, al leader leghista è arrivato anche il messaggio di Marine Le Pen. Non vi dico Francesca Sforza sulla Stampa, 'sidi citare Martin Luther King lei e Nelson Mandela lui?'. Primasui giornali". A onor del vero, prosegue Capezzone, "a me pare che Salvini abbia fatto uno sforzo di massimizzare l'impatto delle sue posizioni e al tempo stesso renderle compatibili con quelle degli alleati. Difesa della svolta trumpiana ma declinata in difesa dell'interesse nazionale, fisco e sicurezza".