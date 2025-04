Zon.it - M.S. Severino, mitigazione del rischio idraulico: 15 mln di euro per le vasche di laminazione

Sono 15 i milioni diassegnati dalla Regione Campania al Comune di Mercato S.come finanziamento del I stralcio dei lavori di adeguamento dellediin località Pandola. Il Decreto 237, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Grandi Opere e che formalizza ufficialmente lo stanziamento, avvia il countdown per lo step successivo, ovvero la messa a gara del progetto esecutivo, rispetto al quale il Sindaco Somma ha già chiesto tempi rapidi in considerazione del fatto che i lavori sarebbero dovuti iniziare la scorsa estate.«Finalmente è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo per un’opera determinante per la messa in sicurezza del territorio ed in particolare per Pandola, Acigliano e capoluogo – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – stiamo seguendo con grande attenzione l’iter in contatto con l’Ufficio Grandi Opere perché adesso occorre accelerare i tempi per la messa a gara dell’intervento e l’assegnazione affinchè i lavori possano iniziare prima dell’estate: ciò per evitare di arrivare nuovamente al prossimo inverno privi dei necessari sistemi di protezione.