Lutto nel mondo del calcio | morto Jorge Bolano ex giocatore del Lecce allenato da Delio Rossi

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 47 anni Jorge Bolano ex giocatore del Lecce nella squadra allenata nel 2004 da Delio Rossi. Il giocatore colombiano - ex della nazionale

Il mondo del calcio è in lutto: morto Jorge Bolano a 47 anni - L'ex centrocampista colombiano è stato stroncato da un infarto: in Italia ha vestito le maglie di Parma, Lecce, Sampdoria e Modena ... (corrieredellosport.it)

