Lutto nel mondo del calcio | addio all’ex centrocampista

mondo del calcio è in Lutto: addio ad un ex centrocampista che ha scritto pagine importanti nella storia del ParmaIl mondo del calcio è in Lutto: un lunedì che si è aperto con una notizia terribile, soprattutto per i tifosi del Parma che devono dire addio ad un centrocampista che ha scritto un pezzo di storia del club gialloblu. La notizia è arrivata direttamente dal Sudamerica dove si trovava il calciatore, tornato in patria dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.addio quindi a Jorge Bolano, 47enne ex centrocampista colombiano scomparso e stroncato da un infarto. Nel 1993 ha esordito in prima squadra nell’Atletico Junior, poi nel 1999 arriva in Italia al Parma. Ben 128 presenze in gialloblu con la vittoria della Coppa Italia nel 2002.Lutto nel mondo del calcio: addio a Jorge BolanoNon solo Parma, però. Rompipallone.it - Lutto nel mondo del calcio: addio all’ex centrocampista Leggi su Rompipallone.it Ildelè inad un exche ha scritto pagine importanti nella storia del ParmaIldelè in: un lunedì che si è aperto con una notizia terribile, soprattutto per i tifosi del Parma che devono diread unche ha scritto un pezzo di storia del club gialloblu. La notizia è arrivata direttamente dal Sudamerica dove si trovava il calciatore, tornato in patria dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.quindi a Jorge Bolano, 47enne excolombiano scomparso e stroncato da un infarto. Nel 1993 ha esordito in prima squadra nell’Atletico Junior, poi nel 1999 arriva in Italia al Parma. Ben 128 presenze in gialloblu con la vittoria della Coppa Italia nel 2002.neldela Jorge BolanoNon solo Parma, però.

