Lutto in Serie A addio a un protagonista assoluto del calcio italiano

Lutto nel mondo della Serie A. La notizia è un vero dramma per i tifosi e per chi conosceva il noto personaggio.Quando una persona viene a mancare è sempre una brutta notizia, ma il Lutto assume contorni ancora peggiori quando viene a mancare una persona che ha dedicato tutta la sua passione allo sport, che sia un giocatore, un allenatore o un addetto ai lavori. E nelle ultime ore è stato il club ad annunciare la notizia che ha lasciato letteralmente affranti tutti coloro che lo conoscevano.Lutto in Serie A, addio a un protagonista assoluto del calcio italiano (Lapresse) TvPlayAttraverso un comunicato ufficiale ed un tweet sui propri canali social la Roma ha comunicato il Lutto per la morte del magazziniere del club Luigi Timperi, un personaggio storico e che conoscevano tutti nell'ambiente giallorosso.

