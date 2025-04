Spazionapoli.it - Lutto a Napoli, si spegne il maestro della cultura partenopea: cordoglio da De Laurentiis – IL POST

Leggi su Spazionapoli.it

in: si è spento uno dei protagonisti più amaticittà, ricordato anche dal presidente Aurelio Decon unsui social.Giornata molto triste per la città di, che perde uno dei figli più amati. Capace di divenire un vero e proprio fato, Roberto De Simone è venuto a mancare nella serata di ieri all’età di novantadue anni. Una notizia che lascia sgomenti tutti i napoletani, sebbene l’artista (che avrebbe compiuto novantadue anni il prossimo agosto, ndr) era malato da tempo. Una sofferenza immane per De Simone, deceduto nella sua casa di(a via Foria, ndr) intorno alle ore 21:00. Da poche settimane era stato dimesso dall’ospedale dopo un ricovero dovuto a diversi problemi di salute. Capolavorosua carriera è stata “La Gatta Cenerentola”, opera pubblicata nel 1976.