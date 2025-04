Lanotiziagiornale.it - L’Unione europea ignora le proteste e tira dritto sul riarmo: si valuta un meccanismo ad hoc per accelerare la corsa agli armamenti

Da un lato, la società civile manifesta dubbi sulla politica didei Paesi Ue, che rischia di erodere il welfare; dall’altro,nuovi strumenti per potenziare le proprie capacità belliche. L’ultima proposta, che sarà messa sul tavolo dell’Ecofin in programma a Varsavia nel fine settimana, è quella di creare unad hoc per– sulla base di progetti comuni – ileuropeo.L’ipotesi, secondo quanto trapela, è contenuta nella lettera di invito della presidenza polacca per la riunione dei ministri delle Finanze dei Ventisette. Riunione che vedrà, in ogni caso, come primo tema chiave gli “effetti macroeconomici” dei disastrosi dazi americani, che da giorni mandano in rosso le borse europee e internazionali.lesul: siunad hoc perlaDopo questo punto, all’ordine del giorno ci sarà anche il dossier sui finanziamenti alla difesa.