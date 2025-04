Iodonna.it - Lunghezza mini, stile maxi. I look con la minigonna più belli delle sfilate da copiare

Primavera, tempo di mettere da parte i capi più pesanti che ci hanno accompagnato durante l’inverno e prepararci al ritorno di indumenti freschi e leggeri. Uno tra tutti, lagonna, in diverse versioni: nera, in pelle, in denim o con paillettes. Pezzo chiave nel guardaroba di ogni appassionata di moda, si distingue per la sua innata capacità di rimanere al passo con le tendenze, senza mai stravolgere la sua personalità. Primavera-Estate 2025: 10 tendenze dalleX Leggi anche › Le gonne asimmetriche sono le inaspettate protagoniste della Primavera 2025 Di personalità infatti lagonna ne ha da vendere, soprattutto oggi.