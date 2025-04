Screenworld.it - L’Ultimo spettacolo: nostalgia del ritorno

Il secondo lungometraggio di Peter Bogdanovich, The Last Picture Show (1971), è un ritratto lucido di una cittadina del Texas settentrionale in declino. Sebbene spesso coinvolto nelle discussioni sulla Nuova Hollywood, e certamente condividendo una sensibilità pessimista con i compagni di scuderia della BBS Productions come Five Easy Pieces (1970) e The King of Marvin Gardens (1972) – ambedue diretti da Bob Rafelson –, l’opera di Bogdanovich è formata da un insieme di motivazioni, influenze, sentimenti ed emozioni che a tratti si discosta da questa corrente.L’iconoclastia e il revisionismo di molti altri film della Nuova Hollywood sono in gran parte assenti in The Last Picture Show: sebbene ci venga mostrato un forte contrasto tra le vite solitarie e spazzate dal vento della comunità di personaggi del film e quelle che tremolano sullo schermo unico del cinema in Anarene, c’è un forte senso di realismo.