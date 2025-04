L’ultimo spettacolo affinché esibire animali diventi prima o poi inaccettabile Parola al regista Andrea Morabito

Leggi su Cinefilos.it

o poi”.alè in sala il 7, 8 e 9 aprile distribuito da Mescalito Film. Il documentario pone l’attenzione su questo tema importante ed è una storia di liberazione animale, la storia del più grande sequestro dida un circo in Italia e racconta come 20siano stati salvati dal Circo Martin in Sardegna, grazie alla tenacia dei volontari e degli attivisti della LAV di Cagliari che per anni, nonostante il nulla di fatto ogni volta che veniva presentata una denuncia o una richiesta di controllo, hanno tenuto duro, fino alla svolta del processo.può quasi considerarsi un legal drama, perché narra del processo per maltrattamento di, durato dieci anni, che ha portato ad un risultato mai raggiunto: la condanna in via definitiva in Cassazione per Eusanio Martino e Adam Caroli, proprietari del Circo Martin.